Сергей Ковалев: "Сложно продавать права на трансляцию боя со скучным Уордом"

Российский боксер Сергей Ковалев посетовал на небольшое количество покупок на право просмотра трансляции боя с американцем Андре Уордом. Он уверен, что большинство людей заплатили деньги, чтобы увидеть его действия, а не работу скучного соперника.

Напомним, ранее Уорд решением судей одержал победу над Ковалевым, отобрав у россиянина титулы по версиям IBF, WBA и WBO.

- Рейтинг трансляции боя был низким, только 165 тысяч человек купили ее, - приводит Boxingscene слова Ковалева. – Все организаторы боя остались недовольными такими результатами. Думаю, что больше половины людей, приобрели трансляцию, чтобы посмотреть на мою работу. Мы ожидали, что трансляцию купят около 300 тысяч человек. Непросто заставить людей заплатить, потому что Уорд является скучным боксером.