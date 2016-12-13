Сергей Ковалев: "Россия сделала мужчиной, Америка дала возможность реализоваться"

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев заявил, что Россия сделала из него мужчину и закалила характер, а Америка дала возможность реализовать себя. Ковалев на протяжении последних лет живет и тренируется в США. До поражения от американца Андре Уорда он обладал титулами WBA (Super), WBO и IBF.

- Россия дала стержень, закалила характер, человеческие качества, - приводит "Р-Спорт" слова Ковалева. - Она сделала меня мужчиной. Америка дала возможность мне реализовать это. Первый свой миллион заработал в Америке, впервые выехал на своей машине, купил дом, мой сын родился в Америке. Это страна возможностей.

Но главное, что я приехал туда сформировавшимся мужчиной, который знал, что ему надо. Тут, в России, были сложности, с которыми я боролся, они меня всегда сбивали с пути. Эта дорога меня вывела в Америку, где добился того, о чем всегда мечтал.