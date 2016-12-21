Сергей Ковалев: "Реванш с Уордом может не состояться"

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев отметил, что бой-реванш с Андре Уордом может не состояться. По словам россиянина, итоговое решение зависит от американца и его команды.

– Велика вероятность того, что бой-реванш может не состояться, – приводит "Р-Спорт" слова Ковалева. – Потому что все же это зависит не от меня и не от вас – от него самого и его команды. Если он на самом деле считает, что выиграл – так ты выйди! Докажи все в реванше, чтобы все сказали – ну да, на самом деле ты чемпион. Чтобы тебя признали чемпионом. Я считаю, что народное признание важнее, чем то, что значок тебе повесили... Давайте вспомним Роя Джонса на Олимпиаде – выиграл финальный бой в одну калитку, а золото отдают другому... Это политика, это коррупция. Поэтому я никогда с этим не буду соглашаться и не смирюсь.

По нашим источникам, реальные даты следующего боя – это апрель либо июнь. Бой должен состояться не позже июня. Но опять же – не все зависит от нас, сейчас уже там промоутеры обговаривают условия и вообще. Была тут новость от Уорда, что он завершить хочет... Считаю, если он завяжет, это будет глупый шаг с его стороны. Так как в реванше можно будет заработать еще и больше, ведь первый бой получился резонансный. Думаю, любителям бокса будет интересно, как я его в реванше... Но и он это понимает. Понимает и то, что ему реально подарили победу, поэтому у него выход один – выйти из этого спорта, выйти из игры. В виде победителя оставить, озвучить, что он завязал.