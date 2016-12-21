Сергей Ковалев: "Реванш с Уордом может не состояться"

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев отметил, что бой-реванш с Андре Уордом может не состояться. По словам россиянина, итоговое решение зависит от американца и его команды.
– Велика вероятность того, что бой-реванш может не состояться, – приводит "Р-Спорт" слова Ковалева. – Потому что все же это зависит не от меня и не от вас – от него самого и его команды. Если он на самом деле считает, что выиграл – так ты выйди! Докажи все в реванше, чтобы все сказали – ну да, на самом деле ты чемпион. Чтобы тебя признали чемпионом. Я считаю, что народное признание важнее, чем то, что значок тебе повесили... Давайте вспомним Роя Джонса на Олимпиаде – выиграл финальный бой в одну калитку, а золото отдают другому... Это политика, это коррупция. Поэтому я никогда с этим не буду соглашаться и не смирюсь.
По нашим источникам, реальные даты следующего боя – это апрель либо июнь. Бой должен состояться не позже июня. Но опять же – не все зависит от нас, сейчас уже там промоутеры обговаривают условия и вообще. Была тут новость от Уорда, что он завершить хочет... Считаю, если он завяжет, это будет глупый шаг с его стороны. Так как в реванше можно будет заработать еще и больше, ведь первый бой получился резонансный. Думаю, любителям бокса будет интересно, как я его в реванше... Но и он это понимает. Понимает и то, что ему реально подарили победу, поэтому у него выход один – выйти из этого спорта, выйти из игры. В виде победителя оставить, озвучить, что он завязал.
Айртон
super_bear Для меня Ковалёв это боксёр уровня Лебедева, или того же Головкина.)) Я не воспринимаю их как боксёров, в том понимании как я воспринимаю классиков бокса.)) Ковалёв, Лебедев и т.д. для меня это дуболомы, которые не имеют ничего общего с боксёрской элитой всех времён.)) Что то типа эрзаца, как говорит Монтя.))
13:16
super_bear
Про Хопкинса тоже несерьезно )) Я могу сказать,что Али ушатал бы братьев Кличко в один вечер,но это так и останется фантазией,а не аргументом )
13:12
slager
все я ушел-часа чз 3 буду точно-точно знаю кто тут будет-могу поставить на это все)))) или почти все)))))))))))))))))))))))))))))))))
13:08
super_bear
Да нуууууу)) Если бы это было так,он бы не стал чемпионам по нескольким версиям . Все таки это же не панчер из пивнухи ) школа любительская есть ) конечно,относительно,например, Мейвезера,он выглядит дуболомом,ну так не всех природа так наградила )
13:07
slager
еще минутку))) просвещу чепушилку))) ковалев если брать стиль-то не просто панчер-а боксер панчер(типа клико млад-стиль)-это 2 разные вещи-на ногах он очеь подвижен+не любит драть на ближней дистанции-вот головкин типичный панчер
13:06
slager
ладно мне пора домой-мне пока не платят за это в отличии от тебя--увы(((
13:01
Айртон
super_bear Ничего он читать не умеет. Он очень слабый тактик и технарь. Я его даже за боксёра не считаю.)) Боксёры это Леонард, Мейвезер, и т.д. Его фишка в том, что он панчер.) За счёт этого он и валил мешков.)) Его счастье, что в его весе никого нет, кроме двух-трёх боксёров, хоть почемпионил немного за счёт слабого дивизиона.)) И старика Хопа побил, который на пике выиграл бы у Ковалёва 120-108 у всех трёх судей.))
13:00
slager
я кстати не особо много читал мнений людей из мира бокса-о том что типа уорд победил без вариантов и все такое--да их вообще не было-а бой был знаковый и резонансный-просто даже тем кто особо не любит россию и кому нравиться уорд все ясно предельно))) стыдно людям кого знают орать чушь про победу того кто проиграл-если бы уорд победил реално -его бы щас на руках носили и славили как лидераP4P-а так лучше помолчать)))))))))) вот ты чепушилка можешь орать)))тебя никто не знает-мнение твое дерьма не стоит)))работа прросто такая))) геморой зарабатывать обсерая россию)))здесь---ну а че у нас любая работа в почете))))))))))))))))))))
12:59
slager
рафаэль сранил поветкина с грязным баксом и отдает победу ковалеву))))))))))-ну что поделать)))) такой во поцреот))))))))))))))))))))))
12:53
super_bear
В реванше рисунок боя не поменяется,будет примерно тоже,возможно Сережа будет свежее) а все эти аргументы про прочитанную книгу - фуфло )) Коваль тоже умеет читать )
12:52
slager
макс келерман-ларри мерчант-дан рафаэль-ломаченко-гвоздик-шабранский(и это далеко не все)-это все российские ПОЦРЕОТЫ--)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))ха ха ха-под столом валяюсь со смеху-особенно украинцы)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))--молоток чепушило---хорошо работаешь на кремль)))))))))))))))))))))
12:51
bvp
Уорд - не боксер (то, чем он занимается - это борьба в перчатках), а не выйдет на матч-реванш - не мужик.
12:47
slager
просто ковалев хотел сказать что еслиб не случилось этого падение выносливости(по причине ошибки в подготовки с его слов)-тогда уорда унесли на носилках или вопросов не было вообще кто победил)))) а так по идеи и такого уставшего ковалева хватило для честной победы-но что делать если ограбили. хотя конечно он(или его команда сами тоже виноваты) к такому бою должны были все учесть(не 1й год в профи) и такого уорда он должен был нокаутировать или хотя бы избить
12:47
Айртон
L&M В бою всё нужно было доказывать. Уорд и доказал. ---------------------------------- При этом Уорд был далеко не пиковый, можно сказать после двухлетнего простоя.)) Не сомневался нисколько в победе Уорда ни до боя, ни во время его. В реванше будет ещё больший декласс.)) Ковалю лучше не проводить реванш, а ныть по жизни, что его обокрали.)) Ибо для Андре он теперь прочитанная книга, и после второго боя у Ковалёва уже не будет отмазок.)) А так хоть непризнанным гением останется для самого себя и поцреотов.))
12:43
slager
Меня хватило на четыре раунда. Но с середины пятого раунда у меня упала скорость, упало всё. Был контужен морально: что делать-то? — и боксировал на морально-волевых оставшиеся раунды». в упор не вижу про выживание)))))))))))))))))ха ха ха -ну правда)))) и этого хватало хотя бы до 6 раунда чтобы он победил)))) он может и был контужен и все такое но до 6 раунда он вел бой и уорд выживал-это то не надо проверять ---я это видел и все это видели)))))+нокдаун
12:41
slager
уорд просто разочаровал --ясно было и раньше почему он настолько не популярен у себя дома--у флойда хотя бы харизма,да и мастерство не сравнить с уордом-флойд никогда не спасался бесконечными клинчами и не бил никого головой в них-его да было. уорд просто обыкновенный спойлер без удара,с точки зрения атаки он полный ноль-ПОЛНЕЙШИЙ,правда умный в бою с хорош скоростью-это да-но особого мастерства нет-этот бой показал. реванша не будет или уорд уйдет токо по причине того что джей зи понял что его развели,а другие никто платить уорду больше милиона уже не будет-драться за копейки(в ковычках) он конечно не станет-после 5 000 000 в послед бою-поэтому теперь можно и свалить-он понимает что в реванше ему могут нанести еще больший ущерб и он проиграет-поэтому рисковать нужно за хорош куш а платить ему никто не будет
12:38
Айртон
Ковалёв: "Меня хватило на четыре раунда. Но с середины пятого раунда у меня упала скорость, упало всё. Был контужен морально: что делать-то? — и боксировал на морально-волевых оставшиеся раунды». Это собственная роспись Ковалёва в поражении, человек по сути признал, что проиграл этот бой и выживал после 4-го раунда!))
12:37
slager
эй чепушилко) ковалев сказал что устал после 4 раунда) а не выживал. до 6 раунда уорд выживал-и там ему придумать победу хотя бы в одном раунде могли токо идиоты. после 6 -да бой стал равным и если даже после одать все раунда уорду(а там как минимум были и ничьи) то выходит победа сергея. самый авторитетный аналитик макс келерман с HBO сказал что пересмотрел бой трижды и не увидел даже ничьи а токо победу ковалева-всем абсолютно всем независимым ясно что бой выиграл Ковалев или хотя бы уорд точно не победил-утверждать обратное могут только дурачки поцреоты с той стороны и троли россии как ты)
12:29
super_bear
Да,согласен,выглядел он вяловато ) но и Уорд не выглядел доминирующем в этом бою ) так что реванш нужен,чтобы расставить все точки на i ))
12:20
L&M
В бою всё нужно было доказывать. Уорд и доказал. А Ковалёв теперь в положении Моськи, вякающей на слона, который захочет - удостоит вниманием, не захочет - не удостоит. Странно, что Ковалёву это положение нравится.
12:17
Айртон
super_bear Сам Ковалёв признал, что сдулся после четвёртого раунда и выживал.)) Судьи посчитали всё-правильно, Барт А. Клементс даже последний раунд Ковалю отдал, где последний смотрелся уже откровенно жалко.))
12:15
Айртон
"абсолютно честные оценки для возможного завершения боя досрочно" - тоже в цитатник!)) Ибо понять, что означает сей бред, нормальному человеку невозможно.))
12:13
super_bear
Коваль выиграл. Много экспертов,в том числе американские,признали это ) Выиграл,конечно,с незначительным преимуществом,но все же ))
12:12
Айртон
Даунько, а что помешало Ковалёву провести бой в стиле Ковалёва?)) Зачем он под тактику Уорда прогнулся?)) Или это Андре его прогнул?)) Крутил-вертел, как хотел?!)) "Шанс панчера пропал" - это в цитатник однозначно!))
12:10
Слоня
Чмока, тролль из тебя так себе, для самых тупых истеричек подойдешь. Что касается прошедшего боя, то счет 114-113 не является победой в одну калитку на поле соперника. Тут скорее уважение к подбору судей и их квалификации, в первых пяти раундах абсолютно честные оценки для возможного завершения боя досрочно. А как только шанс панчера пропал, оценки чётко вывели на нужные домашнему боксеру без лишнего шума. А вот насчет победителя, то Ковалев явно выиграл по ударам, но проиграл по тактике, бой был в стиле Уорда.
11:59
Айртон
Дешёвый развод со стороны Ковалёва.)) Выйди... докажи...)) Никто тебе ничего доказывать не должен!)) Все трое судей отдали победу Уорду, единогласное решение, победа по всем статьям.) Причём все трое отдали победу Ковалёву за второй раунд 10-8!)) Андре правильно сказал, теперь его сторона диктует условия, готовьте бабло и будет вам бой!)) А не разводите на своих условиях.))
11:27