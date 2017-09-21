Сергей Ковалев: "Рад, что Уорд завершил карьеру"

Бывший чемпион мира Сергей Ковалев заявил, что не испытывает эмоций по поводу завершения карьеры его бывшим соперником Андре Уордом. 33-летний американец объявил об уходе из спорта в четверг.

- Не испытываю к нему никаких эмоций, - цитирует ТАСС Ковалева. - Рад за него, что он завершил карьеру.

Напомним, два последних боя Ковалев провел против Уорда. В первом поединке россиянин лишился титулов чемпиона мира по версиям IBF, WBA и WBO, потерпев поражение единогласным решением судей. В реванше он уступил техническим нокаутом.

Не последнее слово Ковалева // "Ковалев выигрывал по очкам, а его просто убрали"

Сергей Ковалев: "Да, я поплыл. но не до остановки же боя!"