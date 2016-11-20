Сергей Ковалев: "Посмотрите на лицо Уорда и на мое. Кто победитель?

Россиянин Сергей Ковалев, уступивший Андре Уорду в бою за звание чемпиона по версиям WBO, WBA и IBF, не понимает, почему судьи отдали победу американцу. Он уверен, что выглядел убедительнее, чем претендент.

Отметим, что это поражение стало для Ковалева первым в 32 боях в профессиональной карьере. Поединок Ковалев - Уорд состоялся в Лас-Вегасе. Все три судьи отдали победу американскому боксеру с одинаковым счетом 114-113.

- Он попал по мне джебом, а после схватил, - приводит LA Times слова Ковалева. - Я не понимаю, как он мог выиграть? Посмотрите на мое лицо и на лицо Уорда. Так кто победитель? Конечно, я разочарован, но жизнь по-прежнему прекрасна.

Ковалев проиграл Уорду. Как это было