Сергей Ковалев пока не сменил тренера

Промоутер бывшего чемпиона мира Сергея Ковалева Кэти Дува сообщила о том, что на данный момент боксер не заявлял о смене тренера, информирует ТАСС.

Ранее тренер россиянина Джон Дэвид Джексон подчеркнул, что больше не планирует работать со спортсменом. Свой ближайший поединок Ковалев проведет 25 ноября в США против украинца Вячеслава Шабранского.

В своем последнем поединке Ковалев уступил американцу Андре Уорду и не смог вернуть титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. На счету Ковалева в данный момент 30 побед (26 – нокаутом), два поражения и одна ничья. В послужном списке 30-летнего украинца 19 побед (16 – нокаутом) и одно поражение.