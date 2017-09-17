Сергей Ковалев: "Один судья смотрел мультфильм в телефоне, а не бой Головкина и Альвареса"

Российский боксер Сергей Ковалев на своей странице в Инстаграме опубликовал видео, на котором журналист Стивен Эй Смит заявил, что судья, выставившая счет в бою между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом 110:118, не должна работать на таком поединке. Ковалев при этом отметил, что полностью согласен с этим мнением.

"Говорит, что судья который отдал победу 118:110 Альваресу, реально смотрел мультфильм в телефоне, а не бой! Что его нужно немедленно проверить, здоров ли он или нет, и что с этим нельзя тянуть. На сто процентов согласен с ним", – написал в Инстаграме Ковалев.

Напомним, бой между Головкиным и Альваресом завершился вничью. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118:110, другой – казахстанцу со счетом 115:113, третий выставил ничейные оценки – 114:114.

Прямая трансляция боя Головкин – Альварес // Видео боя Головкин – Альварес