09:11 | БОКС — Профессиональный

Сергей Ковалев: "Надеру Уорду задницу во время реванша"

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Россиянин Сергей Ковалев, уступивший американцу Андре Уорду в бою за чемпионство по версиям WBO, WBA и IBF, уверен, что судьи ошиблись, отдав победу сопернику. 33-летний боксер уверен, что в бое-реванше вернет утраченные титулы.  

Отметим, это поражение стало для россиянина первым в 32 боях в профессиональной карьере.

- Судейское решение было неправильным, - сказал Ковалев. - Это видели все, кто присутствовал здесь. Безусловно, я хочу реванша. Я надеру Уорду задницу. В США я - гость, а все судьи были американцами.

Ковалев проиграл Уорду. Как это было

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Любитель выпить и закусить

СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ: "НАДЕРУ УОРДУ ЗАДНИЦУ ВО ВРЕМЯ РЕВАНША" ----------------------------------------------------------------------------------- СЭР ГЕЙ ты мешок тренировочный для Уорда.

11:50

Митяй Антибомж

valera074, специально для тех, кто в танке: в контракте на бой прописано, что в случае поражения Ковалёва - реванш. Так что отказаться он конечно может, вот только с профибоксом ему придётся завязать.

11:34

valera074

Разве что где нибудь в Ленинском районе Челябинска поймаешь Уорда на свой хук ...когда нибудь ...может быть ..

11:12

valera074

Серёжа,Серёжа!!! Хороша ложка к обеду ! Ты и сам ВСЁ понял: поезд ушёл , а на часах без пяти до конца карьеры.Так и дал он тебе реванш - Уорд без ума от счастья , что унёс ноги , и Кошмара больше не увидит . Увы .

11:06

SerVent

раньше надо было... после драки кулаками не машут проиграл молчи тренируйся и показывай на ринге кто есть кто... мог бы надрал бы.. а так.. если бы бабушка была дедушкой

11:03

Твен

Началось, опять одно и тоже, надеру задницу, сломаю руки и т.п и т.д....за слова не отвечает а балоболит.

09:41

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