Сергей Ковалев: "Надеру Уорду задницу во время реванша"

Россиянин Сергей Ковалев, уступивший американцу Андре Уорду в бою за чемпионство по версиям WBO, WBA и IBF, уверен, что судьи ошиблись, отдав победу сопернику. 33-летний боксер уверен, что в бое-реванше вернет утраченные титулы.

Отметим, это поражение стало для россиянина первым в 32 боях в профессиональной карьере.

- Судейское решение было неправильным, - сказал Ковалев. - Это видели все, кто присутствовал здесь. Безусловно, я хочу реванша. Я надеру Уорду задницу. В США я - гость, а все судьи были американцами.

Ковалев проиграл Уорду. Как это было