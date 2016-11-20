Россиянин Сергей Ковалев, уступивший американцу Андре Уорду в бою за чемпионство по версиям WBO, WBA и IBF, уверен, что судьи ошиблись, отдав победу сопернику. 33-летний боксер уверен, что в бое-реванше вернет утраченные титулы.
Отметим, это поражение стало для россиянина первым в 32 боях в профессиональной карьере.
- Судейское решение было неправильным, - сказал Ковалев. - Это видели все, кто присутствовал здесь. Безусловно, я хочу реванша. Я надеру Уорду задницу. В США я - гость, а все судьи были американцами.
Любитель выпить и закусить
СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ: "НАДЕРУ УОРДУ ЗАДНИЦУ ВО ВРЕМЯ РЕВАНША" ----------------------------------------------------------------------------------- СЭР ГЕЙ ты мешок тренировочный для Уорда.
11:50
Митяй Антибомж
valera074, специально для тех, кто в танке: в контракте на бой прописано, что в случае поражения Ковалёва - реванш. Так что отказаться он конечно может, вот только с профибоксом ему придётся завязать.
11:34
valera074
Разве что где нибудь в Ленинском районе Челябинска поймаешь Уорда на свой хук ...когда нибудь ...может быть ..
11:12
valera074
Серёжа,Серёжа!!! Хороша ложка к обеду ! Ты и сам ВСЁ понял: поезд ушёл , а на часах без пяти до конца карьеры.Так и дал он тебе реванш - Уорд без ума от счастья , что унёс ноги , и Кошмара больше не увидит . Увы .
11:06
SerVent
раньше надо было... после драки кулаками не машут проиграл молчи тренируйся и показывай на ринге кто есть кто... мог бы надрал бы.. а так.. если бы бабушка была дедушкой
11:03
Твен
Началось, опять одно и тоже, надеру задницу, сломаю руки и т.п и т.д....за слова не отвечает а балоболит.
09:41