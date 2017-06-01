Сергей Ковалев: "Мой тренер уходит к Уорду? Полная ерунда"

Российский боксер Сергей Ковалев опроверг информацию о том, что его тренер Джон Дэвид Джексон пытался перейти в команду Андре Уорда. Ранее сообщалось, что специалист контактировал со штабом американца во время переговоров сторон о бое-реванше.

- Мой тренер уходит к Уорду? Полная ерунда, - написал Ковалев на своей странице в Инстаграме. - Это больше походит на интригу от команды Уорда. На этот раз моя подготовка к бою не такая большая, как на предыдущий бой. Но она проходит намного лучше, потому что я устранил допущенные мною в прошлый раз ошибки. Эта подготовка отличается от той, что была перед боями с Айзеком Чилембой и Андре Уордом, когда у меня заканчивались силы в последних раундах. Нынешний тренировочный лагерь проходит хорошо.

Функции Джона Дэвида Джексона никак не изменились. Он делает ту же самую работу. Поражение в последнем бою объясняется тем, что у меня были плохие физические кондиции. Нужно было что-то поменять, и это должно принести мне успех. Вы знаете, что в прошлый раз моя подготовка прошла не лучшим образом. Я посчитал, что новый тренер устранит все недочеты. Поэтому я привез из России специалиста, который мне помогает.

Люди видят то, что хотят видеть, но давайте обратимся к фактам. В настоящее время мы по-прежнему работаем вместе. И это означает, что ваша информация - полная ерунда. Мало ли что говорят. Мы продолжаем работать вместе. И мы вместе готовимся к реваншу.

Ранее сообщалось, что к команде Ковалева присоединился российский тренер по физической подготовке. Боксер готовится к бою в Окснарде. При этом первый этап проходил в Калифорнии.

Напомним, что Ковалев в ноябре 2016 года уступил чемпионские титулы по версиям WBO, WBA и IBF Уорду по решениям судей. Бой-реванш должен пройти в Лас-Вегасе 17 июня.