Сергей Ковалев: "Мир бокса давно хотел увидеть мое поражение"

Россиянин Сергей Ковалев, проигравший чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF в бою против американца Андре Уорда, отметил, что вернет их назад. По его словам, мир давно хотел увидеть его поражение. Напомним, что по контракту прошедшего в Лас-Вегасе боя должен состояться матч-реванш. Поражение стало для российского боксера первым в его профессиональной карьере.
– Мир бокса давно хотел увидеть мое поражение, и он этого дождался. Но я вернусь и получу то, что причитается мне. Спасибо всем за поддержку, – написал Ковалев в своем твиттере.
Boxing world Lang time ago wanted to see my lose and he made it! But! I'll back for sure and will get mine back! Thank to everyone for suprt pic.twitter.com/k9tzZSPGEw– Sergey Kovalev (@KrusherKovalev) 20 ноября 2016 г.
Судья Ананас
Бой не получилось посмотреть...Но ничего не понял! Как он мог проиграть,выиграв 8 раундов!?!?!?!?!
21:48