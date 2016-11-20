Сергей Ковалев: "Мир бокса давно хотел увидеть мое поражение"

Россиянин Сергей Ковалев, проигравший чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF в бою против американца Андре Уорда, отметил, что вернет их назад. По его словам, мир давно хотел увидеть его поражение. Напомним, что по контракту прошедшего в Лас-Вегасе боя должен состояться матч-реванш. Поражение стало для российского боксера первым в его профессиональной карьере.

– Мир бокса давно хотел увидеть мое поражение, и он этого дождался. Но я вернусь и получу то, что причитается мне. Спасибо всем за поддержку, – написал Ковалев в своем твиттере.