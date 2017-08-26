Сергей Ковалев: "Мейвезер и Макгрегор могут раскрутить всех на второй бой"

Бывший чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев считает, что непобежденный экс-чемпион мира Флойд Мейвезер-младший и боец UFC Конор Макгрегор могут создать свое шоу. Напомним, что они проведут бой в Лас-Вегасе 26 августа.

– Это все сделано для шоу, для зарабатывания денег этими двумя бойцами. Конечно, интрига есть – разыграют ли они это шоу для второго боя или нет, – цитирует "Р-Спорт" Ковалева. – Это чисто денежный бой без всякого спортивного интереса. Если есть какой-то договор для второго боя, то, возможно, они растянут это шоу. Будет, например, какой-то нокдаун в первом бою или еще что-то, чтобы потом создать ажиотаж для второго боя, на котором можно еще заработать телевидению, организаторам.

Ярких бойцов сейчас на пальцах сосчитать. Они могут использовать это в целях шоу-бизнеса и раскрутить всех на второй бой.

Соперники провозятся на ринге до середины боя точно. Не стоит забывать, что есть и букмекерские конторы, которые, возможно, на таких высокооплачиваемых боях тоже как-то работают совместно с шоуменами. Это только догадки. Если бы это был честный бой и ради спортивного интереса, то финал у него только один. Мейвезер, как и в бою с Мэнни Пакиао, может "оттыкаться", отбегать и выиграть по очкам и оставить за собой величие. Не забывайте, что бой в Лас-Вегасе, а это дом Мейвезера.

Макгрегор по своей натуре нестандартный боец (ММА), он больше боксирует. Но ему будет тяжело выдержать весь бой только руками. Во второй половине боя он потеряется. Два-три месяца практики бокса – этого очень мало для того, чтобы победить боксера с таким опытом и заслугами, как Мейвезер.

Бой Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка - 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию бояМейвезер - Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.