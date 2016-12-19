22:48 19 декабря | БОКС — Профессиональный

Сергей Ковалев: "Мейуэзер? Пусть лучше Макгрегор встретится с Нурмагомедовым"

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Бывший чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев считает, что бой между непобежденным американским боксером Флойдом Мейуэзером и чемпионом UFC Конором Макгрегором возможен. Однако, по словам россиянина, ему было бы интереснее увидеть другой поединок.

– Возможно ли, чтобы Макгрегор выступил как боксер? Все возможно, – отметил Ковалев в эфире FOX Sports. -
Должна быть причина для этого. Если говорить о Мейуэзере, то все возможно. У каждого есть шанс. Но я бы предпочел, чтобы Макгрегор встретился с Нурмагомедовым. Считаю, что россиянин заслужил этот бой. Поэтому пускай лучше состоится этот поединок.

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