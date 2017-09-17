Сергей Ковалев: "Головкин выиграл этот бой со счетом 117:111"

Российский боксер Сергей Ковалев подчеркнул, что считает Геннадия Головкина победителем боя с мексиканцем Саулем Альваресом. Встреча, которая проходила в Лас-Вегасе, завершилась вничью.

– Очень разочарован неправильным разбором боя, – написал в своем Твиттере Ковалев. – Геннадий выиграл этот поединок со счетом 117:111.

Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118:110, другой – казахстанцу со счетом 115:113, третий выставил ничейные оценки – 114:114.

Прямая трансляция боя Головкин – Альварес // Видео боя Головкин – Альварес