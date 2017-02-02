Сергей Ковалев: "Если Уорд не захочет драться, будем искать другие варианты"

Боксер Сергей Ковалев отметил, что пока не знает варианта для замены Андре Уорда, если тот не захочет выходить на реванш. В ноябре 2016 года американец победил россиянина решением судей и завоевал чемпионские пояса WBA (Super), WBO и IBF. Ковалев имеет право на реванш, но сторона Уорда пока на него не соглашается.

- Со стороны Уорда все молчат, нет никакой информации, - приводит "Р-Спорт" слова Ковалева. - Пока мне сложно сказать, что будет, если реванш не состоится, я сейчас занят бытовыми делами. Я начну подготовку к следующему бою сразу по возвращении в США, то есть 20 февраля. Если Уорд не будет драться, будем драться с тем, кто будет и захочет боксировать, будем искать варианты, поскольку мне нужно продолжать карьеру.

Мне известно, что на сегодняшний день я имею право, но пока не могу провести бой. Причина в том, что обладатель пояса WBC Адонис Стивенсон на сегодняшний день имеет расписание боя на февраль, ему предстоит защита против колумбийского боксера Элейдера Альвареса, у них бой запланирован. Возможность будет только после их боя, но об этом пока ничего не известно.