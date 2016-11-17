Сергей Ковалев: "Если Уорд меня победит, то мир получит скучные бои"

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Сергей Ковалев отметил, что его будущий соперник американец Андре Уорд показывает очень скучный бокс. По словам россиянина, болельщики многое потеряют в случае победы Уорда. Поединок пройдет 19 ноября в Лас-Вегасе.

– Если Уорд выиграет, фанаты и весь боксерский мир будут лишены возможности смотреть интересные бои в будущем, – цитирует Ковалева boxinscene.com. – Ведь он – скучный боец. Конечно, все будут болеть за меня. Если я выиграю, то бои будут интересными, а если Уорд – скучными.