20:15 | БОКС — Профессиональный

Сергей Ковалев: "Если Уорд меня победит, то мир получит скучные бои"

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Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Сергей Ковалев отметил, что его будущий соперник американец Андре Уорд показывает очень скучный бокс. По словам россиянина, болельщики многое потеряют в случае победы Уорда. Поединок пройдет 19 ноября в Лас-Вегасе.

Если Уорд выиграет, фанаты и весь боксерский мир будут лишены возможности смотреть интересные бои в будущем, – цитирует Ковалева boxinscene.com. – Ведь он – скучный боец. Конечно, все будут болеть за меня. Если я выиграю, то бои будут интересными, а если Уорд – скучными.

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