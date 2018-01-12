Сергей Ковалев: "Думаю, Уорд вернется, и я готов встретится с ним в третий раз"

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев выразил мнение, что Андре Уорд вернется в бокс. Американский боксер одержал на профессиональном ринге 32 победы в 32 боях, включая два поединка с Ковалевым (19 ноября 2016 года и 17 июня 2017 года). В первом бою он завоевал титулы WBA (Super), IBF и WBO, а во втором - защитил их. В сентябре прошлого года Уорд объявил об уходе из бокса.

- Думаю, что Уорд вернется, - цитирует Boxingscene Ковалева. - Он взял паузу, чтобы отдохнуть. У него достаточно денег на это. Он дождется того, кто объединит все пояса и вызовет его на бой.

Если он вернется, я готов встретиться с ним в третий раз. Не знаю, согласится ли он, об этом лучше спросить его самого.