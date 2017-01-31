Сергей Ковалев: "Договоренности о реванше с Уордом нет"

Соглашение о реванше между бывшим чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом пока не достигнуто. В ноябре Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов. Позднее американец заявил, что может завершить карьеру до реванша с Ковалевым.

- Пока договоренности нет, все зависит от переговоров с Уордом, - цитирует ТАСС Ковалева. - Если он что-то сделает не так, то будем смотреть варианты. По контракту в случае его победы был предусмотрен реванш, а дальше - дело промоутеров.

