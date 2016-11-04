Сергей Ковалев: "Быть аутсайдером в бою с Уордом – новая мотивация для меня"

Российский боксер Сергей Ковалев в интервью Ларри Кингу перед боем с Андре Уордом отметил, что фаворит противостояни станет известен только на ринге. Поединок за чемпионские пояса WBA, IBF и WBO состоится 19 ноября в Лас-Вегасе.

– В каком состоянии вы подходите к бою, Сергей?

– Я прекрасно себя чувствую, спасибо. Наверное, вы хотите узнать, каким получится этот бой, да?

– Да, давайте немного забежим вперед. Это будет нокаут, победа раздельным решением или настоящая битва?

– Бокс – такой вид спорта, в котором нельзя делать прогнозы. Да, я постараюсь улучшить свою статистику и одержать еще одну победу нокаутом. Но Андре Уорд – очень талантливый и умный боксер. И мы узнаем, с каким планом он выйдет на ринг, лишь 19 ноября.

– Уорд раньше выступал во втором среднем весе, вы – в полутяжелом. То есть он поднялся в весовой категории ради этого поединка?

– Нет, он уже провел пару боев в этом весе. Но все же Уорд – гость в моей категории (улыбается).

– Почему его считают фаворитом?

– Эксперты бокса полагают, что он делает что-то лучше меня. Правда, я не знаю, что именно. И мне наплевать на все это – кто здесь фаворит, а кто аутсайдер.

– Возможно, аутсайдером быть даже лучше.

– Это даже в новинку для меня. Новая мотивация. Большую часть своих боев я проводил в других странах, как гость. Это началось еще в любителях. И мне очень нравится разочаровывать тех, кто поддерживал моего соперника. Это всегда очень крутое чувство.