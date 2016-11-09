Сергей Ковалев: "Бой с Уордом – не просто борьба за пояс чемпионов"

19 ноября в Лас-Вегасе пройдет бой между чемпионом мира по версиям WBO, WBA и IBF в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и Андре Уордом. 33-летний россиянин уверен, что противостояние с американцев – одно из самых серьезных испытаний в карьере.

– Бой с Андре Уордом – не просто борьба за пояс чемпионов, это противостояние с одним из лучших боксеров современности, поединок с ним обещает быть крайне тяжелым, – подчеркнул Ковалев в интервью "Известиям". – Я провожу великолепную подготовку и уверен, что победа в этом бою будет на стороне сильнейшего. Сделаю все возможное для того, чтобы добиться нужного мне результата. Надеюсь, не разочарую своих фанатов.