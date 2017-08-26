Сергей Харитонов: "Если Мейвезер сам не захочет проиграть, то у Макгрегора шансов нет"

Известный российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов перед боем Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора назвал американца явным фаворитом поединка. Но Харитонов предположил, что исход боя могут решить не спортивные моменты.

- От этого боя особенно ничего не жду, но смотреть его буду внимательно, - сказал Харитонов. - Не знаю, какая здесь может быть интрига - однозначным фаворитом будет Мейвезер. Даже не на 99, а почти на 100 процентов. Если не будет никаких подводных камней, тайных договоренностей, или если Флойд сам не захочет проиграть поединок, то шансов у Макгрегора однозначно нет. Хотя я не раз говорил, что уважаю Конора - он смог, будучи простым человеком, добиться такой популярности, стать знаменитостью.

- Какие факторы могут дать преимущество Макгрегору?

- В этом бою - никаких. Потому что Конор - боец смешанных единоборств. Если бы он был ярким нокаутером, тогда бы я сказал - да, шанс есть. Но Макгрегор дерется на уровне хорошего ММАшника, а перед ним не просто начинающий или парень из соседнего двора, а реальная боксерская машина, которая не проиграла еще ни одного поединка на профессиональном уровне. 11 лет разницы в возрасте? Но Флойд это же не какой-нибудь алгоколик, человек постоянно держит себя в форме. Пусть он два года не выступал, но сейчас показывает всему миру, что он лучший. Да, с Мэнни Пакьяо бой был не самый зрелищный, но все прошло под его диктовку. Он составил план на бой и выполнил его. Хотел бы нокаутировать Пакьяо - нокаутировал бы. А так он без особого риска и с минимальными потерями заработал огромное количество денег.

- Какой план будет у Мейвезера на этот раз?

- Считаю, что и с Макгрегором он сразу не полезет вперед, будет защищаться, перекрываться, работать в контратаках. Однозначно моментами мы увидим цирк - Мейвезер будет опускать руки, и Макгрегор тоже, они будут друг перед другом кривляться. Флойд вымотает соперника, и если поставит такую задачу, поединок закончится досрочно.

- Ваш прогноз на исход боя?

- Конор молодец, что добился этого поединка, но шансов у него, повторюсь, нет. Если все будет по-честному, то это либо нокаут где-то в восьмом-десятом раунде, либо Мейвезер одурачит оппонента и тогда красиво и убедительно победит по очкам. С другой стороны, если Макгрегор почувствует, что явно проигрывает, то может нарушить правила и ударить соперника локтем, коленом, ногой, головой. Как Тайсон, укусить за ухо. Тогда будет дисквалификация. Еще один момент - повторюсь, могут быть какие-то подводные камни. Можно верить в это или нет, но существует вероятность, что некто попытается договориться с Флойдом и сделать сенсацию. И даже при том, что Мейвезер очень богатый человек, он может на такое пойти. (Антон БАБОШИН)

Бой Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка - 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию бояМейвезер - Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.