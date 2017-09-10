Серебряный призер Игр-2012 Очигава завершила карьеру

Представитель серебряного призера Олимпийских игр 2012 года по боксу Софьи Очигавы Сергей Завилейский сообщил о решении его клиентки завершить карьеру. По его словам, бывшая спортсменка намерена перейти на тренерскую работу.

- Она официально завершила карьеру, - цитирует ТАСС Завилейского. - Для этого решения было много причин, она хочет проявить себя на тренерской работе.

Напомним, Очигава дважды завоевывала золото чемпионатов мира, а также трижды занимала первое место на чемпионатах Европы. В 2016 году она перешла в профессиональный бокс, где одержала две победы.