Сауль Альварес: "Вероятность третьего боя с Головкиным велика, но сначала нужно провести второй"

Мексиканский боксер Сауль Альварес выразил надежду на то, что бой-реванш с обладателем поясов по версиям WBA (Super), IBF и WBC Геннадием Головкиным понравится зрителям. При этом он не исключил возможность проведения третьего поединка.

– Существует большая вероятность того, что мы проведем третий бой с Головкиным, но сначала нужно провести второй поединок, – приводит Boxingscene слова Альвареса. – После первого боя было много разговоров о реванше, и он будет. Надеюсь, что зрителям понравится этот бой.

Первый бой между ними завершился вничью, оба боксера после поединка изъявили желание провести реванш. Напомним, Головкин одержал 37 побед (33 нокаутом) при одной ничьей. На счету Альвареса 49 побед (34 нокаутом), при одном поражении и двух ничьих.