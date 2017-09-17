Сауль Альварес: "Если люди захотят, я готов к реваншу с Головкиным"

Мексиканец Сауль Альварес считает справедливым решение судей признать ничейным исход его боя с казахстанцем Геннадием Головкиным. Вместе с тем, он считает, что одержал победу в 8 из 12 раундов.

- Безусловно, если люди захотят реванша, я готов, - сказал Альварес после завершения боя. - В этот раз он не победил, это была ничья. Я всегда говорил, что буду на шаг впереди. В первых раундах я контролировал бой, присматриваясь к сопернику. Думаю, что победил в восьми раундах.

По итогам боя Головкин защитил чемпионские титулы по версиям WBA, WBO, IBO и IBF.

Прямая трансляция боя Головкин – Альварес