Сагайдаковская проводит подготовку к бою за титул абсолютной чемпионки мира в Москве

Чемпионка мира по боксу WBC в первом среднем весе, непобедимая россиянка Инна Сагайдаковская (7 побед, 3 нокаутом, 0 поражений) из Усть-Илимска проводит финальную подготовку к бою с абсолютной чемпионкой мира в полусреднем весе, норвежкой Сесилией Брекхус (33 победы, 9 нокаутов, 0 поражений) под руководством тренера Андрея Ивичука в столичном боксерском клубе Николая Валуева.

- У меня есть хороший фундамент. Каждая победа, которую я одерживаю над сильной соперницей, придает мне уверенности. Пусть Сесилия знает, о чем я мечтаю. Я всегда хотела стать абсолютной чемпионкой мира. Сесилия, поцелуев не будет, как было с Микаелой Лорен. Скоро мы узнаем, кто является настоящей хозяйкой ринга, - заявила россиянка.

Брекхус владеет чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг.

21 июля в Москве в "Олимпийском" противостояние Сагайдаковской и Брекхус станет соглавным событием финальной развязки турнира Всемирной суперсерии бокса в весе до 90,71 кг между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком.