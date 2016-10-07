23:47 7 октября | БОКС — Профессиональный

Рябинский выиграл торги на поединок Поветкин - Стиверн, бой состоится в декабре в РФ

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Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что выиграл промоутерские торги на проведение боя между российским супертяжеловесом Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном, бой состоится в декабре в России. Бой между Поветкиным и чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером был запланирован на 21 мая, однако был отложен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. Позже стало известно, что из-за травмы Уайлдера соперником россиянина станет Стиверн.

"Только что в Нью-Йорке выиграл промоутерские торги на бой Поветкин-Стиверн. Бой будет в России в декабре! Работаем, братья!" – написал на своей странице в Instagram Рябинский.

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