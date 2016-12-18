Рябинский опроверг информацию, что Стиверн не вернул деньги за сорванный бой с Поветкиным

Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский опроверг информацию о том, что канадец Бермейн Стиверн не вернул гонорар, причитавшийся ему за бой с Александром Поветкиным. Поединок за титул временного чемпиона WBC должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге, но был отменен из-за положительной допинг-пробы россиянина. Ранее в СМИ появилось сообщение, что Стиверн не вернул назад деньги, полученные заранее. Общий гонорар боксеров должен был составить 3 миллиона. Соперники гарантированно получили бы по 1,35 миллиона, победитель - еще 300 тысяч.

"Ну вот откуда вы этот бред берете? Ну хоть чуть-чуть проверяйте информацию. Им ничего не переводилось вперед", - написал Рябинский в своем твиттере.