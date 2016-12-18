20:53 | БОКС — Профессиональный

Рябинский опроверг информацию, что Стиверн не вернул деньги за сорванный бой с Поветкиным

0
0
0

Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский опроверг информацию о том, что канадец Бермейн Стиверн не вернул гонорар, причитавшийся ему за бой с Александром Поветкиным. Поединок за титул временного чемпиона WBC должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге, но был отменен из-за положительной допинг-пробы россиянина. Ранее в СМИ появилось сообщение, что Стиверн не вернул назад деньги, полученные заранее. Общий гонорар боксеров должен был составить 3 миллиона. Соперники гарантированно получили бы по 1,35 миллиона, победитель - еще 300 тысяч.

"Ну вот откуда вы этот бред берете? Ну хоть чуть-чуть проверяйте информацию. Им ничего не переводилось вперед", - написал Рябинский в своем твиттере.

Опрос

Поветкин провалил допинг-тест. Что это значит для его карьеры?
голосовать

Дополнительная информация

https://twitter.com/Ryabinskiy/status/810530700659138561

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ