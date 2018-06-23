Руслан Проводников пригласил Микки Рурка в Россию

Экс-чемпион мира по версии WBO в первой полусредней весовой категории россиянин Руслан Проводников в честь 425-летия своего родного поселка Березово пригласил голливудского актера Микки Рурка в Россию. По словам Проводникова, он встретит артиста в Москве. Напо.мним, что Рурк – известный любитель бокса и какое-то время сам выступал на профессиональном ринге.
– Мы давно знакомы и давно не виделись. Скучаю по тебе, друг. Скучаю по Фредди, по залу. Приглашаю тебя на свою Родину! На юбилей – 425 лет своего любимого поселка Березово, который состоится 23-24 августа. Прилетай! Познакомлю с нашими традициями. Я, моя семья и мой народ будем рады тебе. Прилетай!
Я встречу тебя в Москве, – написал Проводников в Инстаграме.
Микки @mickey_rourke_ ! Мы давно знакомы и давно не виделись! Скучаю по тебе, друг! Скучаю по Фредди, по залу. Приглашаю тебя на свою Родину! На юбилей - 425 лет своего любимого посёлка Берёзово, который состоится 23-24 августа! Прилетай! Познакомлю с нашими традициями. Я, моя семья и мой народ будем рады тебе. Прилетай! Я встречу тебя в Москве). ... Mickey! We've known each other for a long time and we haven't seen each other. I miss you, friend! I miss Freddie, the gym. I invite you to my Homeland! To the anniversary of the 425th anniversary of the beloved village of Berezovo, which will take place on August 23-24! Fly! I'll introduce you to our traditions. Me, my family and my people will be happy to see you. Fly! Meet in Moscow). ... #РусланПроводников #спорт #здороваяроссия #здороваяРоссия #руслан #проводников #Россия #югра #сибирь #хмао #teamRP #teamprovodnikov #teamruslan #boxing #team #ЕР86 #командаюгры