Руслан Проводников пригласил Микки Рурка в Россию

Экс-чемпион мира по версии WBO в первой полусредней весовой категории россиянин Руслан Проводников​ в честь 425-летия своего родного поселка Березово пригласил голливудского актера Микки Рурка в Россию. По словам Проводникова, он встретит артиста в Москве. Напо.мним, что Рурк – известный любитель бокса и какое-то время сам выступал на профессиональном ринге.

– Мы давно знакомы и давно не виделись. Скучаю по тебе, друг. Скучаю по Фредди, по залу. Приглашаю тебя на свою Родину! На юбилей – 425 лет своего любимого поселка Березово, который состоится 23-24 августа. Прилетай! Познакомлю с нашими традициями. Я, моя семья и мой народ будем рады тебе. Прилетай!

Я встречу тебя в Москве, – написал Проводников в Инстаграме.