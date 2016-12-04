Руслан Проводников: "Индонго победил Трояновского благодаря "счастливому удару"

Российский боксер Руслан Проводников уверен, что Джулиус Индонго победил Эдуарда Трояновского в бою за звание чемпиона по версиям IBO и IBF благодаря удачному стечению обстоятельств. Поединок завершился нокаутом в первом раунде в пользу бойца из Намибии.

- Думаю, что это просто "lucky punch", неудачный день для Эдуарда, - приводит "Р-Спорт" слова Проводникова. - Это бокс, за это мы и любим его, что он такой непредсказуемый. Жалко, что бой закончился на первых секундах, я не знаю соперника Трояновского, не знаю, какого он класса. Возможно, это правда просто счастливый удар, продлись бой дольше - и неизвестно, достоин ли вообще он титула. Думаю, что реванш, конечно, было бы посмотреть интересно.