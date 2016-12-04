09:17 | БОКС — Профессиональный

Руслан Проводников: "Индонго победил Трояновского благодаря "счастливому удару"

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Суббота. Москва. Мурат ГАССИЕВ (слева) побеждает Дениса ЛЕБЕДЕВА.Гассиев все запутал, Трояновский пал в первом раунде

Российский боксер Руслан Проводников уверен, что Джулиус Индонго победил Эдуарда Трояновского в бою за звание чемпиона по версиям IBO и IBF благодаря удачному стечению обстоятельств. Поединок завершился нокаутом в первом раунде в пользу бойца из Намибии.

- Думаю, что это просто "lucky punch", неудачный день для Эдуарда, - приводит "Р-Спорт" слова Проводникова. - Это бокс, за это мы и любим его, что он такой непредсказуемый. Жалко, что бой закончился на первых секундах, я не знаю соперника Трояновского, не знаю, какого он класса. Возможно, это правда просто счастливый удар, продлись бой дольше - и неизвестно, достоин ли вообще он титула. Думаю, что реванш, конечно, было бы посмотреть интересно.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161204/1113202961.html

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