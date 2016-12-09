Руслан Проводников: "Еще не поставил точку в карьере"

Бывший чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников подчеркнул, что пока не поставил точку в спортивной карьере, однако снова на ринг выходить не торопится. В июне 2016 года россиянин в рейтинговом поединке потерпел поражение от американца Джона Молины единогласным решением судей. Позднее менеджер боксера Вадим Корнилов заявил, что спортсмен раздумывает о целесообразности продолжения карьеры.

- Я работаю, тренируюсь, занимаюсь общественной жизнью, - приводит "Р-Спорт" слова Проводникова. - Так что дел хватает. Если честно, пока о боксе не думаю, отдыхаю. Сейчас другой работы достаточно, уже месяц не был дома. Карьеру - нет (не завершаю. - Прим. "СЭ"), точку пока не поставил. Просто сейчас занимаюсь другими делами.

Вы знаете, нужно понимание, для чего, - продолжил спортсмен, отвечая на вопрос о возможности в следующем году выйти на ринг. - Нужна мотивация. Если будет какое-то предложение, если я буду мотивирован - почему бы и нет? А просто тупо ради денег - это не для меня. Никогда ради денег и ради славы на ринг не выходил.