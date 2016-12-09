09:24 | БОКС — Профессиональный

Руслан Проводников: "Еще не поставил точку в карьере"

0
0
0

Бывший чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников подчеркнул, что пока не поставил точку в спортивной карьере, однако снова на ринг выходить не торопится. В июне 2016 года россиянин в рейтинговом поединке потерпел поражение от американца Джона Молины единогласным решением судей. Позднее менеджер боксера Вадим Корнилов заявил, что спортсмен раздумывает о целесообразности продолжения карьеры.

- Я работаю, тренируюсь, занимаюсь общественной жизнью, - приводит "Р-Спорт" слова Проводникова. - Так что дел хватает. Если честно, пока о боксе не думаю, отдыхаю. Сейчас другой работы достаточно, уже месяц не был дома. Карьеру - нет (не завершаю. - Прим. "СЭ"), точку пока не поставил. Просто сейчас занимаюсь другими делами.

Вы знаете, нужно понимание, для чего, - продолжил спортсмен, отвечая на вопрос о возможности в следующем году выйти на ринг. - Нужна мотивация. Если будет какое-то предложение, если я буду мотивирован - почему бы и нет? А просто тупо ради денег - это не для меня. Никогда ради денег и ради славы на ринг не выходил.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161209/1113450372.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ