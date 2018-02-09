Рой Джонс завершил карьеру победой над Сигмоном

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший в последнем бою в карьере встретился с американцем Скоттом Сигмоном. 49-летний боксер победил по очкам в 10-раундовом бою и завоевал титул чемпиона мира по "малозначительной" версии Всемирного боксерского союза (WBU) в весовой категории до 90,71 кг.

Поединок прошел в родном городе Джонса, получившего российское гражданство, – Пенсаколе (штат Флорида). Отметим, что первый его бой был также в этом городе - в 1989 году боксер выиграл техническим нокаутом во втором раунде у американца Рикки Рэндалла.

За всю карьеру Джонс одержал 66 побед, 47 из которых нокаутом, и потерпел девять поражений. Кроме того, он завоевал серебро Олимпийских игр 1988 года в Сеуле.