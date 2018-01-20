Рой Джонс встретится с Сигмоном в последнем бою в карьере

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший в последнем бою в карьере встретится с американцем Скоттом Сигмоном, сообщает Pensacola News Journal. Поединок пройдет в родном городе 49-летнего американца, получившего российское гражданство, – Пенсаколе (штат Флорида).
В активе Джонса 74 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 65 побед (47 – нокаутом) и потерпел девять поражений. В последний раз он выходил на ринг в феврале 2017 года, победив американца Боба Ганна техническим нокаутом.
30-летний Сигмон за карьеру одержал 30 побед (16 – нокаутом) и потерпел 11 поражений.
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hhh.14170
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16:49
sidnet78
Ждём Мейвезера
13:19
sidnet78
РОЙ ДЖОНС - как и. алегрова-закончил карьеру и 10 лет прощальных гастролей
13:18
Andre_Saratov
А сколько "последних" боев было у Роя Джонса?
13:14