Рой Джонс встретится с Сигмоном в последнем бою в карьере

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший в последнем бою в карьере встретится с американцем Скоттом Сигмоном, сообщает Pensacola News Journal. Поединок пройдет в родном городе 49-летнего американца, получившего российское гражданство, – Пенсаколе (штат Флорида).

В активе Джонса 74 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 65 побед (47 – нокаутом) и потерпел девять поражений. В последний раз он выходил на ринг в феврале 2017 года, победив американца Боба Ганна техническим нокаутом.

30-летний Сигмон за карьеру одержал 30 побед (16 – нокаутом) и потерпел 11 поражений.