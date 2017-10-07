Рой Джонс поздравил Путина с днем рождения

Бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях Рой Джонс поздравил Президента РФ Владимира Путина с днем рождения и поблагодарил его за российский паспорт. В субботу Путину исполняется 65 лет. Американец получил российское гражданство в сентябре 2015 года.

- С днем рождения, президент России, мистер Владимир Путин, - цитирует Джонса RT. - Огромное вам спасибо за предоставленную возможность стать вашим соотечественником и познать страну, которой вы руководите. Надеюсь, что в один прекрасный день вы станете не просто лучшим, но и самым известным человеком в мире.

Спасибо за все, что вы делаете. Я надеюсь, что у вас будет замечательный день рождения. Пусть Бог хранит вас. Еще раз спасибо за паспорт. Я – русский.