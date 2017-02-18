07:16 | БОКС — Профессиональный

Рой Джонс победил Бобби Ганна

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Американский и российский боксер Рой Джонс-младший одержал победу над канадцем Бобби Ганном в бою за титул WBF в первом тяжелом весе. Ганн отказался от продолжения поединка на седьмой секунде восьмого раунда. Поединок проходил в Уилмингтоне, США.

48-летний Джонс одержал 65-ю победу в своей карьере при девяти поражениях. После получения российского гражданства боксер проиграл британцу Энцо Маккаринелли, а также победил Вайрона Филлипса и Родни Мура. (Сергей ФИШ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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jаhlexx

Хотя там после боя ещё сынок Ганна чё то нарывался на неприятности, надо было и его сразу уложить на месте. Рою, думаю, можно бы было и эту победу засчитать

07:43

jаhlexx

Блестящая 47-я победа над уличным бойцом. Дальше предлагаю избить армлестлера, халка хогана, сильвестра сталлоне и с цифрой 50 отправиться на покой, на ферму под Рязанью.

07:32

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