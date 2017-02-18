Рой Джонс победил Бобби Ганна

Американский и российский боксер Рой Джонс-младший одержал победу над канадцем Бобби Ганном в бою за титул WBF в первом тяжелом весе. Ганн отказался от продолжения поединка на седьмой секунде восьмого раунда. Поединок проходил в Уилмингтоне, США.

48-летний Джонс одержал 65-ю победу в своей карьере при девяти поражениях. После получения российского гражданства боксер проиграл британцу Энцо Маккаринелли, а также победил Вайрона Филлипса и Родни Мура. (Сергей ФИШ)