Рой Джонс победил Бобби Ганна

Американский и российский боксер Рой Джонс-младший одержал победу над канадцем Бобби Ганном в бою за титул WBF в первом тяжелом весе. Ганн отказался от продолжения поединка на седьмой секунде восьмого раунда. Поединок проходил в Уилмингтоне, США.
48-летний Джонс одержал 65-ю победу в своей карьере при девяти поражениях. После получения российского гражданства боксер проиграл британцу Энцо Маккаринелли, а также победил Вайрона Филлипса и Родни Мура. (Сергей ФИШ)
jаhlexx
Хотя там после боя ещё сынок Ганна чё то нарывался на неприятности, надо было и его сразу уложить на месте. Рою, думаю, можно бы было и эту победу засчитать
07:43
jаhlexx
Блестящая 47-я победа над уличным бойцом. Дальше предлагаю избить армлестлера, халка хогана, сильвестра сталлоне и с цифрой 50 отправиться на покой, на ферму под Рязанью.
07:32