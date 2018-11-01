Рой Джонс - о бое против Хабиба: "С удовольствием приму вызов за хороший гонорар"

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший отметил, что бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора за титул чемпиона UFC был настоящим событием. По словам боксера, он бы с удовольствием вышел на ринг против чемпиона UFC.

Нурмагомедов ранее заявил, что планирует провести бой с другим американским боксером Флойдом Мейвезером на стадионе "Лужники". Боец MMA заявил о намерении встретиться с Мейвезером после победы над Конором Макгрегором на турнире UFC 229. Американец принял вызов, призвав спонсоров готовить крупные суммы. В августе 2017 года он уже проводил бой с Макгрегором по правилам бокса и победил в 10-м раунде техническим нокаутом.

– Бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова – это было по-настоящему интересное событие, – цитирует Роя Джонса news.ru. – Я слышал, что Хабиб хочет посоревноваться с Мейвезером. Что ж, если у них этого не получится, я сам с удовольствием приму вызов – разумеется, за хороший гонорар.