Рой Джонс может провести бой с экс-чемпионом UFC

Боксер Рой Джонс сообщил, что в ближайшее время может провести бой по правилам бокса с экс-чемпионом UFC бразильцем Андерсоном Силвой. По его словам, поединок может состояться в России.

- У меня будет бой в России, но когда - еще не знаю, - цитирует ТАСС Джонса. - Со мной хотел провести бой по правилам бокса бразилец Андерсон Силва, и я был не против, но в UFC ему тогда не дали разрешения, как он ни пытался его добиться. Сейчас такая возможность появилась, и я 100 процентов приму этот вызов, если он поступит. Кто знает, может этот бой пройдет и в России.

У меня давно такие планы, они появились куда раньше, чем у Флойда Мейвезера. Понравился ли мне его бой с (Конором) Макгрегором? Это было очень круто для людей, которые не особо разбираются в боксе - потрясающее шоу, одно удовольствие, но боя как такового не было.

Напомним, бой по правилам бокса между непобежденным чемпионом мира Мейвезером и чемпионом UFC Макгрегором состоялся в конце августа и завершился победой первого техническим нокаутом в 10-м раунде.