Рой Джонс: "Мой следующий бой может быть в ММА"

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс не собирается уходить из бокса. 48-летний американец с российским паспортом заявил, что он и его представители ведут переговоры о следующем поединке, допустив, что может встретиться с бойцом ММА.
Ранее Джонс допускал, что его соперником может стать бразильский боец ММА Андерсон Силва.
- Я не собираюсь завершать спортивную карьеру, - цитирует ТАСС Джонса. - Сейчас мы ведем переговоры по следующему бою, возможно, он будет против бойца ММА.
Напомним, последний бой Джонса состоялся в феврале. Он победил американца Боба Ганна техническим нокаутом в 8-м раунде.
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
Dax222
Думаю делать тебе там нечего, ну конечно только если из за денег дать другим по отрабатывать приёмы в партере.
19:57