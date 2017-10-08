Рой Джонс: "Мой следующий бой может быть в ММА"

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс не собирается уходить из бокса. 48-летний американец с российским паспортом заявил, что он и его представители ведут переговоры о следующем поединке, допустив, что может встретиться с бойцом ММА.

Ранее Джонс допускал, что его соперником может стать бразильский боец ММА Андерсон Силва.

- Я не собираюсь завершать спортивную карьеру, - цитирует ТАСС Джонса. - Сейчас мы ведем переговоры по следующему бою, возможно, он будет против бойца ММА.

Напомним, последний бой Джонса состоялся в феврале. Он победил американца Боба Ганна техническим нокаутом в 8-м раунде.