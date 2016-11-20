Рой Джонс: "Ковалев доминировал, никакой победы Уорда не было"

Бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях Рой Джонс-младший отметил, что считает решение судей боя между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом несправедливым. По его мнению, россиянин доминировал в этом поединке. Бой за звание чемпиона по версиям WBC, WBO и IBF состоялся сегодня в Лас-Вегасе. Три арбитра отдали победу Уорду со счетом 114:113.

- Это был односторонний бой, в котором Ковалев был более активным, - приводит ТАСС слова Джонса. - Более того, мы с вами видели нокдаун во втором раунде, что только подтверждает мои слова. Не знаю, чем руководствовались судьи, но никакой победы Уорда там не было, ведь Ковалев действительно привычно доминировал. Максимум, что могли вынести рефери - это ничья, потому что в последних раундах Ковалев не был столь активен и мог не убедить в своей победе. В любом случае, мы увидим реванш, где Ковалев и Уорд расставят все точки.