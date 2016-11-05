23:09 5 ноября | БОКС — Профессиональный

Рой Джонс хочет продолжить карьеру

0
0
0

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс подчеркнул, что не хочет завершать карьеру в ближайшее время. 47-летний американец, получивший в августе 2015 года российское гражданство, провел на профессиональном ринге 73 поединка, выиграл 64 (46 нокаутом).

- Я зависим от бокса, - цитирует worldboxingnews.net Джонса. - Сейчас мне нетрудно завершить карьеру, но я хочу продолжать. Я получаю удовольствие от бокса и чувствую, что готов выступать дальше. 

Когда бокс показывают по телевизору, я предпочитаю не смотреть. Не потому что мне это неинтересно. Я уважаю всех боксеров. 

Я люблю серьезные вызовы и трудные поединки. Не хочу обманывать болельщиков. Если у меня нет серьезного вызова, я чувствую себя неуютно.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3760963

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ