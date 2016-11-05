Рой Джонс хочет продолжить карьеру

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс подчеркнул, что не хочет завершать карьеру в ближайшее время. 47-летний американец, получивший в августе 2015 года российское гражданство, провел на профессиональном ринге 73 поединка, выиграл 64 (46 нокаутом).

- Я зависим от бокса, - цитирует worldboxingnews.net Джонса. - Сейчас мне нетрудно завершить карьеру, но я хочу продолжать. Я получаю удовольствие от бокса и чувствую, что готов выступать дальше.

Когда бокс показывают по телевизору, я предпочитаю не смотреть. Не потому что мне это неинтересно. Я уважаю всех боксеров.

Я люблю серьезные вызовы и трудные поединки. Не хочу обманывать болельщиков. Если у меня нет серьезного вызова, я чувствую себя неуютно.