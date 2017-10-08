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21:28 | Бокс — Профессиональный

Рой Джонс: "Доволен увиденным на чемпионате России"


Бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях Рой Джонс после чемпионата России в Грозном отметил, что увидел на турнире высокий уровень соперничества. Напомним, что с 2015 года американец является гражданином РФ.

– Мы увидели высокий уровень соперничества и мастерства у российских боксеров, – цитирует ТАСС Джонса. – Некоторые спортсмены вообще выходили на бой с еще не залеченными травмами или рассечениями. Я доволен увиденным, у некоторых ребят есть большое будущее.

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http://tass.ru/sport/4628108

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