Рой Джонс: "Доволен увиденным на чемпионате России"

Бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях Рой Джонс после чемпионата России в Грозном отметил, что увидел на турнире высокий уровень соперничества. Напомним, что с 2015 года американец является гражданином РФ.

– Мы увидели высокий уровень соперничества и мастерства у российских боксеров, – цитирует ТАСС Джонса. – Некоторые спортсмены вообще выходили на бой с еще не залеченными травмами или рассечениями. Я доволен увиденным, у некоторых ребят есть большое будущее.