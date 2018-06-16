Российский друг Макгрегора может перейти в бокс

Российский боец ММА Артем Лобов заявил, что может покинуть UFC и перейти в профессиональный бокс.

- Сейчас я веду большое количество переговоров, в том числе и с UFC, поскольку у меня с ними контракт, - цитирует россиянина ТАСС. - Также у меня есть отличные предложения от двух российских боксерских промоутеров и одного зарубежного. Для меня всегда приоритет - выступать с самыми сильными бойцами на планете. В UFC - сильнейшие бойцы ММА, в боксе - другие организации, но я не исключаю и своего выступления в К-1. Там тоже есть бойцы, с которыми я был бы не прочь помериться силой. В UFC у меня еще четыре боя по контракту, конечно, буду рассматривать вариант

Российский боец должен был провести поединок на турнире UFC в Нью-Йорке 7 апреля. Бой был отменен после того, как Лобов вместе со своим партнером по команде ирландцем Конором Макгрегором напали на автобус со спортсменами.