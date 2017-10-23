Российский боксер Ананян завоевал титул, но не получил чемпионский пояс и попал в полицию

Россиянин Петрос Ананян победил испанца Луку Диакона в бою за титул IBF International. После окончания боя победитель оказался в двух нелепых ситуациях. Сперва ему вручили чемпионский пояс с именем Гиакона. По словам боксера, организаторы были уверены, что испанец победит, потому не подготовили новый трофей.

- Они объяснили, что пояс принадлежит моему сопернику – это был его старый трофей, они уверены были, что выиграют, но они не выиграли и не заказали второй пояс, - цитирует Lenta.ru Ананяна.

Кроме того, после боя российского спортсмена отвезли в полицейский участок. Причина этого решения не называется. Ананян после переговоров с IBF вернул пояс, а в организации пообещали прислать ему новый "правильный" трофей.