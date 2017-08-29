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16:43 | БОКС — Профессиональный

Россияне подарили Мейвезеру боксерскую грушу с лицом Макгрегора


Российское объединение The Money Team (TMT) Russia подарило американскому боксеру Флойду Мейвезеру грушу с изображением бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, сообщает ТАСС. 26 августа Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в поединке по правилам бокса. Бой был остановлен в десятом раунде. Для него победа стала 50-й в 50 поединках на профессиональном ринге.

"После боя с Конором Макгрегором Флойд Мейвезер получил в подарок каплевидную грушу. На спортивный снаряд нанесено изображение Макгрегора", - говорится в сообщении TMT, команды Мейвезера.

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http://tass.ru/sport/4516002

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