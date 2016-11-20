Роман Кармазин: "Решение судей отдать победу Уорду просто смешное"

Бывший чемпион мира по версии IBF Роман Кармазин отметил, что решение судей боя Андре Уорда и Сергея Ковалева является несправедливым. Поединок состоялся сегодня в Лас-Вегасе. Три арбитра отдали победу американцу со счетом 114:113.

- Я в шоке. Я не понимаю этого, - приводит "Р-Спорт" слова Кармазина. - Как можно по такому бою забирать пояса? Просто смешно. Да, Серега последние четыре раунда "подсдал". В принципе, бой был неплохим. Просто у Ковалева не все получалось, немного надо было перестроиться. Нужно было другую работу делать: не давить, а как раз именно встречать, что у него получилось. Просто бить навстречу. Когда Сергей это делал, было опасно. А Сергей просто шел вперед, и атаки захлебывались.

Оба боксера показали высококачественный бокс. Оба боксера хитрые, а Уорд немного похитрее оказался, он просто украл у Сереги последние четыре раунда.