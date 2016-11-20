Роман Кармазин: "Поражение Ковалева политически мотивировано"

Бывший чемпион мира по версии IBF Роман Кармазин выразил мнение, что судьи украли победу у Сергея Ковалева в бою за звание чемпиона мира по версиям IBF, WBA и WBO с Андре Уордом. По его словам, данное решение политически мотивировано.

Бой Ковалев - Уорд состоялся в Лас-Вегасе. Все три арбитра отдали победу американскому боксеру с одинаковым счетом 114-113. Отметим, что для россиянина данное поражение стало первым в 32 боях в профессиональной карьере.

- Я не знаю, чем было мотивировано решение судей отдать победу Уорду, - сказал Кармазин. - Я считаю, что у них заранее была установка вытащить американца. И у этого есть политическая подоплека противостояния между Америкой и Россией. Нынешний результат напомнил сценарий моего поединка с Кори Спинксом, когда я четыре последних раунда владел преимуществом, а по судейским запискам победил американец. Конечно, Ковалев сейчас допустил ошибки. Уорда надо было держать на расстоянии и ни в коем случае не ввязываться в ближний бой.

Хотя все равно можно сказать, что судьи украли у Сергея победу. Но ничего страшного. Думаю, что у Сергея есть все шансы сделать выводы из случившегося, поменять подготовку и взять реванш у Уорда. Возможно, первое поражение в карьере даже принесет Ковалеву пользу, и в будущем он станет еще сильнее. (Олег ШАМОНАЕВ)

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