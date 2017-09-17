Роман Кармазин: "Головкин был счастлив ничьей - впереди реванш"

Бывший чемпион мира по версии IBF Роман Кармазин сообщил, что перед титульным боем по версиям WBA, WBC, IBF и IBO был уверен в победе мексиканца Сауля Альвареса над действующим чемпионом казахстанцем Геннадием Головкиным. Вместе с тем, он признал, что ждал от Канело (прозвище Альвареса. - Прим. "СЭ") большего.

- Неплохой бой, очень даже достойный! Правда думал, что будет больше "махача", - сказал Кармазин. - Гена неплохо построил бой, считаю, что он победил. Мне кажется, что он сам был счастлив ничьей в этом бою. Потому что будет реванш, будут большие деньги. Мы все-таки понимаем, что бокс становится большим бизнесом. Победа Головкина в этом бою очевидна. Накануне боя мне звонили за прогнозами, я сказал, что победу отдадут Канело по очкам раздельным решением. Думал, что Канело натянут победу, а потом сделают реванш. Но я немного ошибся, оказалось - ничья.

- Счет 118-110 от одного из судей в таком бою - это вообще как?

Это настолько, конечно... Такое ощущение, что судей посадили и сказали: "Надо сделать ничью - как хотите делайте".

- От Альвареса все-таки, кажется, большего ожидали?

Думаю, да. Я точно ожидал большего. Если бы он действовал по-другому, Генке было бы гораздо посложнее, если бы шел первым номером. Не знаю, почему Альварес отдавал инициативу. Это вообще непонятно. Забивался в угол, под канаты - там очень сложно стоять и выживать. (Елена СОБОЛЬ)

Ничья, которая не устроила никого // Лучшие кадры боя Головкин - Альварес

Альварес Головкину не по зубам // Яркие моменты боя Головкин - Альварес



Полная версия интервью Романа Кармазина