Роман Кармазин: "Головкин - Альварес? Следующий бой будет "по-чесноку"

Бывший чемпион мира по версии IBF Роман Кармазин назвал натянутой ничью в поединке между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. По его мнением, судейское решение (счет записок - 115:113, 110:118, 114:114. - Прим. "СЭ") создало интригу перед реваншем.

- Я так и думал - создадут интригу для реванша. Но сделали еще большую интригу, дали ничью, - отметил Кармазин. - Вот следующий бой, думаю, уже будет по-чесноку. Там не будет такого.

- Чего ждать в следующем бою?

Генка в этом бою все сделал шикарно, настолько правильно! Да, пропускал, но немного - это бокс, идите тогда в шахматы, там вообще по голове не бьют. Он неплохо смотрелся, выиграл этот бой. Это однозначно, весь мир это видел! У меня товарищ в Мексике сейчас рассказывал, что все мексиканцы так обрадовались ничьей, потому что думали, что победил Головкин. Поднатянули ничью, скажем так... (Елена СОБОЛЬ)

Ничья, которая не устроила никого // Лучшие кадры боя Головкин - Альварес

Альварес Головкину не по зубам // Яркие моменты боя Головкин - Альварес

Полная версия интервью Романа Кармазина