Родион Пастух: "Вины Лебедева в поражении нет, скорее - это заслуга Гассиева"

Боксер Родион Пастух выразил мнение, что результат боя за титул чемпиона по версии IBF между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым является заслуженным. По его словам, Гассиев доказал свой класс, точно пробив сопернику по печени, после чего он отправился в нокдаун.

- Вины Лебедева в поражении нет, скорее - это заслуга Гассиева, - начал Пастух. - Он молод, у него хорошая подготовка. Уверен, что Мурат сильнее, он все время доминировал. Я лично знаком с его тренерским штабом. То, что Гассиев нанес удар по печени, является показателем высокого класса Мурата. Подобных ударов Лебедев раньше не пропускал.

Гассиев - чемпион. Хочется поздравить его с заслуженной победой! Несмотря на то что Денису уже 37 лет, я вижу, что он в отличной форме. Нужно продолжать боксировать дальше. Я и в 42 себя отлично чувствую и намерен продолжать заниматься боксом. Возраст здесь - не главное. Другой вопрос, как Лебедев переживет это поражение… Не знаю, насколько тяжело психологически справиться с подобным поражением - я никогда не проигрывал!

Что касается Трояновского, он просто пропустил удар. Это бокс. Соперник оказался сильным, квалифицированным. Вероятно, Эдуард недооценил Индонго. Мне тоже приходилось боксировать с африканцами. Они - нестандартные и опасные соперники, расслабляться нельзя. (Любовь КОНЯЕВА)