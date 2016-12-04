Родион Пастух: "Вины Лебедева в поражении нет, скорее - это заслуга Гассиева"

Боксер Родион Пастух выразил мнение, что результат боя за титул чемпиона по версии IBF между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым является заслуженным. По его словам, Гассиев доказал свой класс, точно пробив сопернику по печени, после чего он отправился в нокдаун.
- Вины Лебедева в поражении нет, скорее - это заслуга Гассиева, - начал Пастух. - Он молод, у него хорошая подготовка. Уверен, что Мурат сильнее, он все время доминировал. Я лично знаком с его тренерским штабом. То, что Гассиев нанес удар по печени, является показателем высокого класса Мурата. Подобных ударов Лебедев раньше не пропускал.
Гассиев - чемпион. Хочется поздравить его с заслуженной победой! Несмотря на то что Денису уже 37 лет, я вижу, что он в отличной форме. Нужно продолжать боксировать дальше. Я и в 42 себя отлично чувствую и намерен продолжать заниматься боксом. Возраст здесь - не главное. Другой вопрос, как Лебедев переживет это поражение… Не знаю, насколько тяжело психологически справиться с подобным поражением - я никогда не проигрывал!
Что касается Трояновского, он просто пропустил удар. Это бокс. Соперник оказался сильным, квалифицированным. Вероятно, Эдуард недооценил Индонго. Мне тоже приходилось боксировать с африканцами. Они - нестандартные и опасные соперники, расслабляться нельзя. (Любовь КОНЯЕВА)
Паренек с Урала
Пастух, по сути, в боксерском мире - никто, его мнение - ни о чем.
14:34
vsvtjo
kaduly Лебедев был хуже сегодня, вот и все. Но вот мнение Пастуха меня не колышет, есть куда более уважаемые люди, которым он не чета.
12:47
kaduly
Я понимаю что у Лебедева шансов не было,решение было принято до боя передать пояс своему молодому очень перспективному боксеру,а не дядьке за кардон
12:39