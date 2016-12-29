Рикки Хаттон: "Я несколько раз пытался покончить с собой"

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Рикки Хаттон рассказал, что несколько раз думал о самоубийстве из-за тяжелой депрессии. В 2010 году он был лишен боксерской лицензии, поскольку был уличен в употреблении кокаина и постоянном злоупотреблении алкоголем. В 2012 году он вернулся в бокс и провел поединок против украинца Вячеслава Сенченко, в котором был нокаутирован в девятом раунде.

- Я несколько раз пытался покончить с собой, - цитирует BBC Хаттона. - Я уходил в паб, возвращался, брал нож, сидел в темноте и истерично рыдал. Порой я не пил в течение нескольких дней, но приходил домой, начинал о чем-то думать, и результат был такой же. Потом я думал, что сопьюсь до смерти, потому что я был очень несчастен. Из-за алкоголя я сорвался с катушек и докатился до наркотиков. Это было как неуправляемый поезд.

Нужно больше уделять внимания боксерам и их борьбе с депрессией. У футболистов есть агенты и клубы, которые следят за ними. Бокс же - индивидуальный вид спорта. Боксеры выходят на ринг сами по себе и проводят остаток жизни после завершения карьеры сами по себе.