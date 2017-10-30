Рикардо Майорга: "Я матадор, а Сироткин – бык, нокаутирую его за два раунда"

Знаменитый никарагуанский боксер Рикардо Майорга побывал в редакции "СЭ" в преддверии боя с россиянином Андреем Сироткиным, который пройдет 3 ноября в Нижнем Новгороде, и рассказал, как собирается завершить поединок, а также о сотрудничестве с Доном Кингом и своей жизни в Никарагуа на заработанные от бокса гонорары.

– Что вы думаете о вашем сопернике – Андрее Сироткине?

– Да я о нем вообще не думаю. Это он боксирует, а я не боксирую – я просто буду его бить.

– Как планируете закончить бой?

– Во втором раунде нокаутом. Если он будет смелым, продержится два раунда, а нет – так закончу все в первом.

– Вам удобно боксировать с левшами?

– Да мне это очень нравится, с левшами еще легче. Как только начнется бой, я сразу стану бить.

Рикардо МАЙОРГА в редакции "СЭ". Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

– Расстроились, что на кону в этом поединке не будет стоять пояс WBC Silver?

– Нет. У нас на кону будет титул WBA International.

– Какое значение имеет для вас этот поединок?

– Я хочу победить и боксировать дальше с чемпионом мира. Представитель Buffalo boxing Рут Родригез привозит в Россию только победителей.

– Вас прозвали El Matador – за что?

– Это потому, что у меня 32 боя и большую часть из них я закончил нокаутом: я бил, а соперники падали. Победителями не становятся, а рождаются. И я был рожден победителем, я был рожден, чтобы быть чемпионом. А Сироткин – нет.

– Если вы Матадор, если шоу в Нижнем Новгороде – коррида, то кто Сироткин?

– Конечно, бык. Матадор и бык сойдутся на ринге. Вот, смотрите, на майке у меня все нарисовано!

Полная версия интервью – в ближайшее время в "СЭ"