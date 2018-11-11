Ричи Вудхолл: "Джошуа победит Усика"

Бронзовый призер летних Олимпийских игр Ричи Вудхолл считает, что британец Тони Белью в бою с Александром Усиком показал, как нужно действовать против украинца. Поединок завершился победой Усика нокаутом в 8-м раунде.

- Думаю, что бой между Усиком и Джошуа вызвал бы огромный интерес, - цитирует BBC Вудхолла. - Тони Белью показал план, как победить украинца, и я думаю, что Джошуа побьет Усика. Конечно, Усик - особенный боксер, но против Энтони Джошуа или Тайсона Фьюри с их габаритами будет очень сложно.